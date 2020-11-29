Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI

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'in 10. haftasında dev derbi maçında , sahasında 'ı ağırlıyor. Sarı lacivertliler yükselen grafiğini sürdürmek isterken, siyah beyazlılar ise zirveye yaklaşmak istiyor.  'nda oynanan karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 17:49 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 19:34
Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI

'de bugün dev derbi heyecanı yaşanıyor. 'nda , 'ı konuk ediyor. Dev mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Yükselen bir form grafiğine sahip olan sarı-lacivertliler bu seriyi sürdürmek isterken, siyah-beyazlı takım da kazanarak zirveye yaklaşmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Tisserand, Novak, Gökhan, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse.

Beşiktaş: Utku, Rosier , Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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