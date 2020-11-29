Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'de bugün dev derbi heyecanı yaşanıyor. Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. Dev mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Yükselen bir form grafiğine sahip olan sarı-lacivertliler bu seriyi sürdürmek isterken, siyah-beyazlı takım da kazanarak zirveye yaklaşmayı hedefliyor.

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Lemos, Tisserand, Novak, Gökhan, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse.



Beşiktaş: Utku, Rosier , Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.