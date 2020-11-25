Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! | Son dakika haberleri

Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu. Merakla beklenen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini ise Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.



Bu hafta ligde görev alacak hakemler şöyle:



27 KASIM CUMA



19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu



28 KASIM CUMARTESİ



13.30 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık



16.00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler



19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan



29 KASIM PAZAR



13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Ali Şansalan



16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek



16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan



19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu



30 KASIM PAZARTESİ



19.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat



19.30 Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy