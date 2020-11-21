Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: İstediğimiz performansı sergileyemedik

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği'ni 5-1 yendikleri maçı değerlendirdi. 5-1'e rağmen istedikleri performansı sergileyemediklerini ifade eden Erol Bulut, "Milli maçlardan sonra maçlar zor oluyor. Futbolcular tam performans olarak üst seviyede olamıyorlar. Maça baktığımızda, istediğimiz performansı sergileyemedik. İyi yaptığımız bir şey oldu. Pozisyonları iyi değerlendirdik. Güzel galibiyetti. Futbolcularıma tebrikler" dedi.

Gençlerbirliği'ne pozisyon verdiklerinin altını çizen Bulut, "Rakibe pozisyon verdik. Baskı kurdular. Üzerimize gelmelerine izin vermememiz lazım. Çalışmalara devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Takımda yer alan tüm futbolcuların her an oynayacakmış gibi hazır olması gerektiğinin altını çizen Bulut, "25 futbolcum var. Hepsi hazır olmalı. Herkese şans gelecek, en iyi şekilde değerlendirmeliler. Gelecek hafta daha farklı 11 olmalı. Keşke hepsi iyi olsa, en iyi olay bu. Bu şekilde sezon sonuna kadar devam edecek. Çok maç var. Sakatlıklar, kart cezaları olacak. 7 futbolcumuz yoktu bugün. Burada olanlar en iyi performanslarını gösterdiler" dedi.

Fikstür konusunda dezavantaj yaşadıklarını da kaydeden teknik adam, "Fikstür konusunda önemli olan, tek bir ağızdan yorum yapılıp, bir şeyin netleştirip, onu söylemek lazım. Biz biraz bu konuda dezavantajlı olduk. Geçmiş dönemde de öyle oldu, bugün de böyle oldu. Biraz daha dikkatli olmak gerekiyor." diye konuştu.

TFF'nin corona virüsü vakaları nedeniyle maça çıkamayan takımların hükmen mağlup olabileceğini belirtmesi üzerine de Bulut, "Herkes farklı şey söylediğinde, farklı yorumlanıyor, yanlış olabiliyor. Tek ağızdan doğru değerlendirmek önemli." sözleriyle konuşmasını noktaladı.