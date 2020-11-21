Fenerbahçe 7 eksikle gitti

Kadroda şu isimler yer aldı: Altay, Oytun, Gürkan, Tisserand, Lemos, Serdar, Sadık, Caner, Novak, Gustavo, Eyüp, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Ömer Faruk, Ferdi, Thiam, Perotti, Samatta, Cisse.



SANGARE BiTiREMEDi

Kanarya hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Antrenmanın ana bölümünde pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Milli takımda sakatlanan Nazım Sangare idmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktığı açıklandı. Gökhan Gönül ile Harun Tekin'in tedavilerine ise devam edildi.



SiNAN GÜMÜŞ iDMANA KATILMADI!

Sinan Gümüş, Kemal Ademi (gribal enfeksiyon) ve Tolga Ciğerci (adalesinde 2. derece yırtık) dünkü antrenmana katılmadı. Geçtiğimiz akşam takımda ikinci bir ismin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. O oyuncunun Sinan olduğu ifade ediliyor. Ekvador Milli Takımı'ndaki Enner Valencia'nın testi de pozitif çıkmıştı.