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Fenerbahçe 7 eksikle gitti

Sarı-lacivertli takımda sakatlık ve Covid-19 tanısı nedeniyle , Sangare, , Ademi, Tolga, Harun ve Sinan, 'ya götürülmedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 21:15 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe 7 eksikle gitti

Kadroda şu isimler yer aldı: Altay, Oytun, Gürkan, Tisserand, Lemos, Serdar, Sadık, Caner, Novak, Gustavo, Eyüp, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Ömer Faruk, Ferdi, Thiam, Perotti, Samatta, Cisse.

SANGARE BiTiREMEDi
Kanarya hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Antrenmanın ana bölümünde pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi. sakatlanan Nazım Sangare idmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktığı açıklandı. ile 'in tedavilerine ise devam edildi.

SiNAN GÜMÜŞ iDMANA KATILMADI!
Sinan Gümüş, Kemal Ademi (gribal enfeksiyon) ve (adalesinde 2. derece yırtık) dünkü antrenmana katılmadı. Geçtiğimiz akşam takımda ikinci bir ismin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. O oyuncunun Sinan olduğu ifade ediliyor. Ekvador Milli Takımı'ndaki Enner 'nın testi de pozitif çıkmıştı.

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