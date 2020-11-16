Enner Valencia'nın son durumu merak ediliyordu! Derbide sahada olması bekleniyor

Futbol camiasında yayılan corona virüsü vakaları, Türk kulüplerini de tedirgin ediyor. Son olarak Fenerbahçe forması giyen Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Takvim'de yer alan habere göre Covid-19 test pozitif çıkan Enner Valencia'nın tedavi ve karantina süreci devam ediyor. Başarılı kanat oyuncusunun, büyük ihtimalle Beşiktaş derbisinde sahada olacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer edilen 31 yaşındaki deneyimli oyuncu, çıktığı 8 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yaptı.