Haberler Fenerbahçe Enner Valencia'nın son durumu merak ediliyordu! Derbide sahada olması bekleniyor

Enner 'nın son durumu merak ediliyordu! Derbide sahada olması bekleniyor

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de corona virüsü testi pozitif çıkan oyuncu Enner 'nın, ligde 'la oynanacak derbide sahada olup olmayacağı merak ediliyordu. Yıldız ismin, kritik mücadelede forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 08:25
Enner Valencia'nın son durumu merak ediliyordu! Derbide sahada olması bekleniyor

camiasında yayılan corona virüsü vakaları, Türk kulüplerini de tedirgin ediyor. Son olarak forması giyen futbolcu Enner 'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Takvim'de yer alan habere göre Covid-19 test pozitif çıkan 'nın tedavi ve karantina süreci devam ediyor. Başarılı kanat oyuncusunun, büyük ihtimalle derbisinde sahada olacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer edilen 31 yaşındaki deneyimli oyuncu, çıktığı 8 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

BİZE ULAŞIN