Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Fatih Karagümrük: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ve lige verilen milli arayı boş geçirmemek adına düzenlenen hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mücadelenin son 10 dakikasına 3-1 önde giren sarı-lacivertliler, üst üste kalesinde gördüğü gollerle maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı. İşte Fenerbahçe Karagümrük maçına ait tüm detaylar ve özet

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 09:41 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 17:56
Fenerbahçe Fatih Karagümrük: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de geride kalan 8 haftanın iki flaş ekibi ve hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Fenerbahçe'nin 'nde oynanan mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli takımın gollerini Cisse, Ademi ve Serhat Ademoğlu atarken, Karagümrük'ün golleri Sabo, Alpaslan ve Sobiec'den geldi.

HARUN TEKİN'İN ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI!
Sarı-lacivertli takımın 31 yaşındaki file bekçisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçında talihsizlik yaşadı.

Harun, müsabakanın 63. dakikasında Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak yerde kaldı. Elmacık kemiği kırıldığı öğrenilen deneyimli kaleci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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