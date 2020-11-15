Fenerbahçe Fatih Karagümrük: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın iki flaş ekibi Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Fenerbahçe'nin Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli takımın gollerini Cisse, Ademi ve Serhat Ademoğlu atarken, Karagümrük'ün golleri Sabo, Alpaslan ve Sobiec'den geldi.

HARUN TEKİN'İN ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI!

Sarı-lacivertli takımın 31 yaşındaki file bekçisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçında talihsizlik yaşadı.

Harun, müsabakanın 63. dakikasında Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak yerde kaldı. Elmacık kemiği kırıldığı öğrenilen deneyimli kaleci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.