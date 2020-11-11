Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'de Mauririco Lemos idmana çıkmadı! İşte nedeni

Son dakika: 'de Mauririco Lemos idmana çıkmadı! İşte nedeni

, milli ara sonrası oynayacağı maçının hazırlıklarına Samandıra 'nde yaptığı antrenmanla başlarken, Uruguaylı futbolcu sebebiyle çalışmada yer almadı. Ayrıca sarı-lacivertlilerde Samatta, Sosa ve salonda çalıştı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 17:57 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 18:01
Son dakika: Fenerbahçe'de Mauririco Lemos idmana çıkmadı! İşte nedeni

, 'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla başladı. , Mbwana Samatta ve , takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, ise sebebiyle antrenmana katılmadı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'de ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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