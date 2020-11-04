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'den flaş hamlesi! Bonservis bedeli...

Ocak ayı dönemi için hazırlıklarına başlayan , 1. Lig ekiplerinden 'da yıldızını parlatan 'ın peşine düştü. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna katmak istediği genç golcü için kulübünün 2 milyon euro bonservis bedeli istediği kaydedildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 11:49
Fenerbahçe'den flaş Ali Akman hamlesi! Bonservis bedeli...

Transferde genç isimlere ayrı bir önem veren , ezeli rakibi 'ın da gündeminde bulunan için harekete geçti. 1. Lig'de formasıyla 8 haftada 7 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki futbolcu için şartların zorlanacağı kaydedildi.

BEKLENTİ 2 MİLYON EURO
Yeni Asır'ın haberine göre, yönetimin uzun süredir genç yıldız adayını izlettirdiği ve devre arasında Akman'ı renklerine bağlamak istediği belirtildi. Bursaspor ise genç yıldız için 2 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Kulübüyle sezon sonu sözleşmesi sona erecek Ali Akman için elini çabuk tutmak isteyen Fenerbahçe, devre arasında transfere nokta koymayı amaçlıyor.

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