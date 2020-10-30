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o istatistikte Roma'nın ardından ikinci oldu!

Son dakika haberleri | 'e iyi bir başlangıç yaparak dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de başarısının yanı sıra takımın bir başka özelliği daha ön plana çıktı. İşte o detay...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 08:21
Fenerbahçe o istatistikte Roma'nın ardından ikinci oldu!

'de ilk 6 haftayı namağlup geçen, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 'u 3-1 yenen 'nin başarısının sırrı top kayıplarını azaltması oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli futbolcular, maç başına sadece 5 kez ayaklarındaki topu rakibe kaptırırken, bu alanda Avrupa'nın da en iyi ikinci ekibi oldu. İtalya Serie A ekibi Roma'nın 4 top kaybı ortalamasıyla ilk sırada olduğu listede, 'den 5 kayıp değeriyle Fenerbahçe ile aynı sırayı paylaştı.


SAVUNMADA GÖNLÜNE GÖRE BULDU

Avrupa'nın en az top kaybeden ekiplerinden biri olan Fenerbahçe'de yeni ile istenileni vermeye devam ediyor. Gökhan, şu ana kadar rakiplerinin 15 kritik atağına dur derken, bu alanda ligin de en başarılı 3.ismi durumuna geldi. Hücumda gösterdiği performansla alkış alan Caner ise yaptığı 3 asist ile başı çekerken, 18 kilit pas karnesiyle de ikinci sıraya oturdu.

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