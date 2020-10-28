Haberler Fenerbahçe Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Fabio Luciano'ya transfer mesajı! "Bize senin gibi iyi oyuncular bul"

Son dakika: 'ndan 'ya mesajı! "Bize senin gibi iyi oyuncular bul"

'nin bu sezon gerçekleştirdiği transferlerde başrolü oynayan , sarı-lacivertli kulübün 'Mohikan' isimli yeni taraftar uygulamasının lansmanına da damga vurdu. Belözoğlu'nun, lansmana katılan eski Fenerbahçeli futbolcu Luciano'ya, "Bize kendin gibi iyi oyuncular bul. Buna ihtiyacımız var" demesi, taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 10:31 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 10:32
Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Fabio Luciano'ya transfer mesajı! "Bize senin gibi iyi oyuncular bul"

'de uzun yıllar forma giydikten sonra futbola geçtiğimiz sezon nokta koyan , henüz resmi olarak açıklanmasa da sportif direktörlük görevine de çok hızlı başladı.

Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı transferlerde başrolü oynayan Belözoğlu, kulübün 'Mohikan' isimli yeni taraftar uygulamasının lansmanında da adından söz ettirdi.

Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu ile eski basketbolcusu Gigi Datome'nin canlı yayına bağlanması esnasında İspanyolca ve İtalyanca tercümanlık yapan Emre Belözoğlu, Luciano'ya gönderdiği mesajıyla dikkat çekti.

"BİZE SENİN GİBİ İYİ OYUNCULAR BUL!"
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin en önemli stoperlerinden biri olan Luciano'ya "Bize kendin gibi iyi oyuncular bul. Buna ihtiyacımız var" dedi. Luciano ise Emre'ye cevap olarak, "Bİrlikte oynamadık ama seninle aynı takımda oynamak harika olurdu. Rakipler için çok zorluk çıkarırdık" ifadesini kullandı. İkili arasında geçen bu diyalog, sarı-lacivertli taraftarların beğenisini kazandı.

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