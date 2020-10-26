Fenerbahçe'de Enner Valencia: 2. yarı bambaşkaydı

Fenerbahçe'deki ilk golünü Trabzonspor'a atan Enner Valencia, ikinci yarıda çok iyi oynadıklarını söyledi. Ekvadorlu yıldız maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Trabzonspor'un zorlu bir rakip olduğunu biliyorduk ve buna göre oynadık. İlk yarıda iki tane gol pozisyonu yakaladım ama değerlendiremedik. İkinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Yolumuza kazanarak devam ediyoruz. İkinci yarıda çok iyi oynadık" şeklinde konuştu.



MERMİ GİBİ VURDU

İlk yarıda iki net pozisyondan yararlanamayan Valencia, golde topa mermi gibi vurarak Uğurcan'ı çaresiz bıraktı.