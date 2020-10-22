Çakır yönetecek

Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi. Pazar günü saat 19.00'da İstanbul'da oynanacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakem olarak ise saha kenarında Tugay Kaan Numanoğlu yer alacak. Cüneyt Çakır iki takımın bugüne kadar 4 maçını yönetti. Trabzonspor 2, Fenerbahçe ise 1 galibiyet alırken, 1 müsabaka berabere sonuçlandı. Çakır ile en son oynanan 16 Haziran 2020'de Kadıköy'deki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçını Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.

F.BAHÇE: 27 TRABZON: 25

Cüneyt Çakır toplamda bugüne kadar Fenerbahçe'nin 54 maçında düdük çaldı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı- lacivertliler; 27 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti. Deneyimli hakem Trabzonspor'un ise 46 müsabakısını yönetti. Bu maçlarda bordo-mavililer 25 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.