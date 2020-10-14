Haberler Fenerbahçe Roma Perotti için bu yöntemi uyguluyormuş!

Roma Perotti için bu yöntemi uyguluyormuş!

'nin, yaz döneminin son anlarında kadrosuna kattığı 'nin sakatlığıyla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Oyuncunun eski kulübü Roma'nın, Arjantinli yıldızdaki riski azaltmak adına haftada en az iki kez dinlendirdiği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 09:58
Roma Perotti için bu yöntemi uyguluyormuş!

'nin yeni transferlerinden 'nin sakatlığının kronik değil kas sakatlığı olduğunu en son teknik direktör Erol Bulut açıklamıştı. Ancak daha önce 'de aynı sıkıntıyı yaşayan Fenerbahçe, bu oyuncu için temkinli. Öyle ki sözleşmesi de sakatlık riski göze alınarak yapıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre Arjantinli oyuncunun sorununun aşil tendonunda olduğu ve Roma'da da buna uygun antrenman programı uygulandığı öğrenildi.

HAFTADA EN AZ İKİ KEZ DİNLENDİRİLİYORDU

32 yaşındaki sol kanat; koşu egzersizlerinden sonra sürekli sızlamalar yaşadığı için haftada en az iki kez dinlendiriliyordu. Bacağında güç kaybı hissi yaşadığından kendisine farklı güçlendirme çalışmaları yapılıyordu. Sabah uyandığında hassasiyet kaybı olduğu için farklı bir beslenme programı uygulanıyordu.

BİZE ULAŞIN