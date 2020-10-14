Roma Perotti için bu yöntemi uyguluyormuş!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Diego Perotti'nin sakatlığının kronik değil kas sakatlığı olduğunu en son teknik direktör Erol Bulut açıklamıştı. Ancak daha önce Robin Van Persie'de aynı sıkıntıyı yaşayan Fenerbahçe, bu oyuncu için temkinli. Öyle ki sözleşmesi de sakatlık riski göze alınarak yapıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre Arjantinli oyuncunun sorununun aşil tendonunda olduğu ve Roma'da da buna uygun antrenman programı uygulandığı öğrenildi.

HAFTADA EN AZ İKİ KEZ DİNLENDİRİLİYORDU

32 yaşındaki sol kanat; koşu egzersizlerinden sonra sürekli sızlamalar yaşadığı için haftada en az iki kez dinlendiriliyordu. Bacağında güç kaybı hissi yaşadığından kendisine farklı güçlendirme çalışmaları yapılıyordu. Sabah uyandığında hassasiyet kaybı olduğu için farklı bir beslenme programı uygulanıyordu.