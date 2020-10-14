İşte Fenerbahçe'nin isteyip de alamadığı futbolcu: Maalang Sarr

Yeni sezonda hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe hamlelerini buna göre yaptı. Birçok oyuncusu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, 18 futbolcuyu kadrosuna katarak büyük bir değişim yaşadı. Teknik direktör Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve yönetimin birlikte yürüttüğü operasyonda hedefteki yıldızlara birer birer imza attırılırken, çok istenilen bir ismin Chelsea'ye kaptırıldığı bildirildi.

MALAANG SARR ELDEN KAÇTI!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Malang Sarr'ı istediği ancak bu transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı. Bonservisi elinde olan Fransız stoper, İngiliz devi Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzaladı ve Porto'ya kiralandı.