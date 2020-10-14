Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin isteyip de alamadığı futbolcu: Maalang Sarr

İşte 'nin isteyip de alamadığı futbolcu:

Yaz sezonunda yaptığı 18 transferle büyük sükse yapan kadrosunu baştan aşağı değiştirdi. Sarı-lacivertli takımın transfer döneminde isteyip de alamadığı futbolcunun ise Malang Sarr olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 23:11
İşte Fenerbahçe'nin isteyip de alamadığı futbolcu: Maalang Sarr

Yeni sezonda hedefi şampiyonluk olarak belirleyen hamlelerini buna göre yaptı. Birçok oyuncusu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, 18 futbolcuyu kadrosuna katarak büyük bir değişim yaşadı. Teknik direktör Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve yönetimin birlikte yürüttüğü operasyonda hedefteki yıldızlara birer birer imza attırılırken, çok istenilen bir ismin 'ye kaptırıldığı bildirildi.

MALAANG SARR ELDEN KAÇTI!
Fenerbahçe'nin yaz döneminde geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Malang Sarr'ı istediği ancak bu transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı. Bonservisi elinde olan Fransız stoper, İngiliz devi Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzaladı ve Porto'ya kiralandı.

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