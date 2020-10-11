Erol Bulut: Kupayı birlikte kaldıracağız

Teknik direktör Erol Bulut, Azerbaycan kanalı CBC SPORT'un canlı yayınına katıldı. Bulut, hedeflerinin sezon sonunda şampiyon olmak olduğunu vurguladı. Lige güzel bir giriş yaptıklarını belirten sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Yeterince transfer yaptık. 18 oyuncu aldık. Son yıllarda iyi gitmeyen sezonlar vardı. Bu sezon hızlı bir giriş yaptık ve galibiyet ile başladık" diyerek şöyle devam etti: "Bazı insanların kafalarında 18 transfer yapıp takımın bir anda çok iyi gitmesi gerekiyor düşüncesi var.

ÖZLEMİ İNŞALLAH BİTİRECEĞİZ

Biz de her maçı kazanmak isteriz ama biraz zaman gerekiyor. Çünkü transfer döneminde sadece 4 haftalık bir periyodumuz vardı. Yapılan transferler hep arayla bize katıldı. Bu da antrenmanları baştan yapmamızı gerektirdi." Lige verilen arada eksiklerini gidereceklerini dile getiren Bulut, "Milli maçlardan sonra taraftara daha iyi bir Fenerbahçe izlettireceğimizi düşünüyorum. Bu sene hedefimiz şampiyonluk. İnşallah hep birlikte sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

RODRİGUES'E 1-2 TEKLİF VAR

Erol Bulut, takımda kalan Garry Rodrigues'e teklifler olduğunu, kararı kendisinin vereceğini de açıkladı: "Rodrigues, Fenerbahçe'nin futbolcusu. 1 yıl daha sözleşmesi var. İlerleyen süreçte değerlendirme düşüncemiz var. Transferi de söz konusu. 1-2 teklif var. Bunları kendince değerlendirecek. Önemli olan Fenerbahçe'nin menfaatleri."

PELKAS 3'E KATLADI

Yunanistan'dan SporTime, Dimitrios Pelkas'ın Fenerbahçe'de maaşını 3'e katladığını yazdı. PAOK Başkanı Ivan Savvidis'in 400 bin euro kazanan Pelkas'a sözleşme uzatmak için 700 bin euro maaş teklif ettiği, ancak Fenerbahçe'den gelen 1.2 milyon euro'luk teklifin genç oyuncunun tüm fikri

İDOLÜ RAMOS VE DAVİD LUİZ

Mauricio Lemos, dünya futbolunda örnek aldığı isimleri açıkladı. Uruguaylı stoper, "Ben aslında hepsinden bir şeyler almaya çalışıyorum. David Luiz'i beğeniyorum. Diego Godin, Sergie Ramos da çok önemli savunma oyuncuları. Sadece savunma yapmıyorlar oyun için gerekli her şeyi yapıyorlar" diye konuştu.