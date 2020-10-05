Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Murat Sağlam Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı!

haberi: 'den ile anlaşmaya vardı!

Üst üste transferlerle kadrosunu güçlendiren 'de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu , ekiplerinden ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 12:55 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 13:33
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Murat Sağlam Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı!

Üst üste transferlerle kadrosunu güçlendiren 'de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül ve Nazım Sangare transferlerinin ardından forma rekabetinde şansı iyice azalan 'ın yeni adresi belli oldu.

A Spor'un haberine göre, 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu, ekiplerinden ile anlaşma sağladı. Genç oyuncunun sezon sonuna kadar Karadeniz ekibine kiralandığı belirtildi.

Bu sezon forma şansı bulamayan Murat Sağlam, geçtiğimiz sezon 5 resmi maçta forma giymişti.

2 TRANSFER DAHA!
Öte yandan, Fenerbahçe'den Murat Sağlam'ı kadrosuna katan Çaykur Rizespor, İsmail Köybaşı ve Onur Bulut ile anlaştı.

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