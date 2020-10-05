Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Murat Sağlam Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı!

Üst üste transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül ve Nazım Sangare transferlerinin ardından forma rekabetinde şansı iyice azalan Murat Sağlam'ın yeni adresi belli oldu.

A Spor'un haberine göre, 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı. Genç oyuncunun sezon sonuna kadar Karadeniz ekibine kiralandığı belirtildi.

Bu sezon forma şansı bulamayan Murat Sağlam, geçtiğimiz sezon 5 resmi maçta forma giymişti.

2 TRANSFER DAHA!

Öte yandan, Fenerbahçe'den Murat Sağlam'ı kadrosuna katan Çaykur Rizespor, İsmail Köybaşı ve Onur Bulut ile anlaştı.