Rodrigues Ittihad’a!

Olympiakos'a gitmeyi kabul etmeyen Garry Rodrigues'in Al İttihad'a geri dönmeye karar verdiği iddia edildi. Arap basını, F.Bahçe'de beklenen çıkışı yapamayan oyuncunun yönetimle görüştükten sonra kararın resmiyet kazanacağını vurguladı.

PEROTTI'YE SIKI KONTROL

Roma ile transferi için anlaşılan ve önceki gün İstanbul'a gelen Diego Perotti'nin sağlık kontrolleri titizlikle yapılıyor. Son 2 sezonda yaklaşık 40 maçı kaçıran 32 yaşındaki Arjantinli yıldızda kronik bir sorun çıkmazsa 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.