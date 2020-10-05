Haberler Fenerbahçe Rodrigues Ittihad’a!

Rodrigues Ittihad’a!

'a gitmeyi kabul etmeyen 'in Al İttihad'a geri dönmeye karar verdiği iddia edildi. Arap basını, F.Bahçe'de beklenen çıkışı yapamayan oyuncunun yönetimle görüştükten sonra kararın resmiyet kazanacağını vurguladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 23:22 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Rodrigues Ittihad’a!

'a gitmeyi kabul etmeyen 'in Al İttihad'a geri dönmeye karar verdiği iddia edildi. Arap basını, F.Bahçe'de beklenen çıkışı yapamayan oyuncunun yönetimle görüştükten sonra kararın resmiyet kazanacağını vurguladı.

PEROTTI'YE SIKI KONTROL
Roma ile transferi için anlaşılan ve önceki gün 'a gelen Diego Perotti'nin sağlık kontrolleri titizlikle yapılıyor. Son 2 sezonda yaklaşık 40 maçı kaçıran 32 yaşındaki Arjantinli yıldızda kronik bir sorun çıkmazsa 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

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