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'den çifte atak!

Calciomercato: Perotti için F.Bahçe ve seçenekleri masada duruyor. : Buendia (kiralık) F.Bahçe’ye gidebilir.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 21:38 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'den çifte atak!

çalışmaları devam ediyor. Son olarak bir kanat oyuncusu almak isteyen 'de iki aday öne çıkmış durumda: Diego Perotti ve . 'dan Calciomercato, 32 yaşındaki Perotti'nin Roma'dan ayrılığının artık an meselesi olduğunu duyurdu. Haberde, "Masada iki kulüp var: F.Bahçe ve . Roma somut teklifleri bekliyor. Önümüzdeki günlerde Perotti için bir çıkış görünüyor" ifadeleri kullanıldı.

ÖNCELİK PEROTTI'DE

Listedeki diğer Arjantinli Emiliano Buendia içinse Tbrfootbal. com sitesi, 'nın ilgisinin azaldığını ve Fenerbahçe ihtimalinin öne çıktığını belirtti. gazetesi, 'li sağ açığın kiralık olarak 'ye gidebileceğini yazdı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin Norwich'e satın alma opsiyonu da sunduğu ifade edildi. Öncelik ise hala Perotti'de. Roma'yı ikna etmeye çalışan yönetim, pazartesiye bırakmadan transferi noktalamak istiyor.

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