İlk heyecan

Kötü geçen sezonların ardından sarı-lacivertliler büyük bir değişimle yeni sezona girmişti. Fenerbahçe'de 10 oyuncu kariyerlerinde ilk kez Galatasaray derbisi heyecanını tattılar. Yeni transferlerden Tisserard, Lemos, Jose Sosa, Valencia, Mame Thiam, Cimbom'a karşı 11'de karşılaşmaya başladı. Gökhan Gönül ile Caner Erkin ise 4 yıl sonra yeniden Fenerbahçe formasıyla derbi oynadılar. Kanarya'nın iki beki başarılı bir maç çıkardılar. Özellikle Caner'in savunmada aksayacağını düşünenler yanıldı. Bindirmeleriyle Omar'ı çok zorladı.



MERT HAKAN YANDAŞ DA GİRDİ

Sarı-lacıvertli ekibin kulübesinden yeni transferlerden Mert Hakan Yandaş ve Samatta da oyuna dahil olarak derbi heyecanını sahada yaşadılar. Teknik direktör Erol Bulut diğer yeni transferler Sinan Gümüş, Nazım Sangare, Filip Novak'ı bu karşılaşmada kullanmayı tercih etmedi. Kulübeden maça giremeyen futbolcular, kenardan takım arkadaşlarına büyük destek verdiler. Aslan'a karşı ilk derbilerine çıkanlar bunun müthiş bir heyecan olduğunu belirttiler.



ALTAY DİKKATLİYDİ

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır sezona çok konsantre girdi. Genç eldiven, Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray deplasmanında maçın her anında çok dikkatliydi. Doğru yer tutarak Aslan'ın tehlikeli şutlarına engel olan 22 yaşındaki kaleci özellikle Arda Turan'ın pozisyonunda alkışı aldı. Cimbom'un kaptanının içeri girerek vuruşunda meşin yuvarlak Lemos'a çarparak yön değiştirdi. Altay Bayındır kontrpiyede kalmasına rağmen ters ayağında topu kurtardı. Bu pozisyonda kısa bir sakatlık da yaşadı. F.Bahçe sosyal medya hesaplarından Altay'ın fotoğrafını koyup nazar boncuğu koydu.



MAÇIN YILDIZI GUSTAVO

Derbide istatistiklere bakıldığında maçın en iyi ismi Fenerbahçeli Luiz Gustavo oldu. Girdiği 6 ikili mücadelenin 5'ini kazanan Brezilyalı futbolcu, 3 top çaldı, 3 de pas arasıyla top kazandı. Ön liberodaki etkili oyunuyla dikkat çeken Gustavo, iki Galatasaray atağında araya girerek tehlikeyi önledi. Yüzde 89'luk pas başarısı yakalayan Gustavo, maç sonunda, "İdeal 11'imizi bulunca daha iyi olacağız. Takım maç maç gelişecektir" diye konuştu.



DIRAR VE GARRY KADRODA YOKTU

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut, Galatasaray karşısında Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'e 21 kişilik kadroda yer vermedi. Genç teknik adam, hafif sakatlığı bulunan ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Nabil Dirar ile takımdan gönderilmesi gündemde olan Garry Rodrigues'e Galatasaray derbisinin kadrosunda yer vermedi.



DENİZ TÜRÜÇ'E SERT ELEŞTİRİLER

Fenerbahçe, dün Galatasaray karşısında daha çok atak yapan takım görünümündeydi ancak Kanarya'nın hücumcularından Deniz Türüç, taraftarın büyük tepkisini çekti. İlk 11'de sahaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu yine etkisiz kaldı. Kendisine gelen topları ezen Deniz, 78'de yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı. Sosyal medyada Türüç'e tepki yoğundu.



FERDİ ETKİLİ OLAMADI

Fenerbahçe'de genç yıldız Ferdi Kadıoğlu gol ayağı olarak son bölümde oyuna dahil oldu. 78'de giren 20 yaşındaki futbolcu net pozisyon yakalayamadı. Rakibiyle girdiği ikili mücadelelerde başarılı olamadı.



TOLGA BU KEZ YEDEK

Erol Bulut sezonun ilk 2 karşılaşmasında Tolga Ciğerci'yi 11'de kullanmıştı. Genç çalıştırıcı, tecrübeli orta sahasını Galatasaray karşısında bu kez 11'e koymadı. Oyuncu değişikliklerinde de onu tercih etmedi.