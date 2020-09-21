Son olarak Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi transfer eden Kanarya'da, Nabil Dirar'a yol göründü. Sarı-lacivertlilerle 2022'ye sözleşmesi bulunan Faslı oyuncunun, sağ bek mevkisindeki rekabette geride kaldığı belirtildi. Dirar'a geçtiğimiz günlerde Fransız ekibi Toulouse talip olmuştu.
Nabil Dirar’a yol göründü
Son olarak Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi transfer eden Kanarya'da, Nabil Dirar'a yol göründü.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:43 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50