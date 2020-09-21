Son olarak Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi transfer eden Kanarya'da, Nabil Dirar'a yol göründü. Sarı-lacivertlilerle 2022'ye sözleşmesi bulunan Faslı oyuncunun, sağ bek mevkisindeki rekabette geride kaldığı belirtildi. Dirar'a geçtiğimiz günlerde Fransız ekibi Toulouse talip olmuştu.