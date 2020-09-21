Haberler Fenerbahçe Nabil Dirar’a yol göründü

’a yol göründü

 olarak 'dan 'yi eden 'da, 'a yol göründü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:43 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Nabil Dirar’a yol göründü

olarak 'dan 'yi eden 'da, 'a yol göründü. Sarı-lacivertlilerle 2022'ye sözleşmesi bulunan Faslı oyuncunun, sağ bek mevkisindeki rekabette geride kaldığı belirtildi. Dirar'a geçtiğimiz günlerde Fransız ekibi Toulouse talip olmuştu.

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