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Komşudan flaş iddia! "Livaja ile ön anlaşma yaptı"

'de son dakika transfer haberi... Avrupa'nın çeşitli yerlerinde forvet arayışlarına devam eden sarı lacivertlilerin gündemine kısa süre önce AEK forması giyen gelmişti. Yunan basını konu ile ilgili yazdığı haberde Livaja'nın, Fenerbahçe ile ön protokol imzaladığını ve AEK ile de yeni sözleşme konusunda pazarlık yaptığını ifade etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 13:56 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 14:03
Komşudan flaş iddia! "Livaja Fenerbahçe ile ön anlaşma yaptı"

'nin golcü adayları arasında yer alan Hırvat futbolcu için Yunan basını önemli bir haberi okuyucularıyla paylaştı.

Aktarılan bilgilere göre Marko Livaja ve AEK, oyuncunun 2021'de sona erecek sözleşmesini 2023'e uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncunun menajeri Vincenzo Cavaliere, Livaja'nın mevcut maaşında iyileştirme istiyor. Şu anda yıllık 1.2 milyon euro kazanan Hırvat golcü de bu yönde fikrini beyan etti.

Bununla beraber AEK teknik direktörü Massimo Carrera'nın, oyuncunun gitmemesi için yönetime baskı yaptığı aktarıldı.

F.BAHÇE İLE ANLAŞTI MI?
Bir diğer iddia ise Livaja ve Fenerbahçe ile ilgili. Kısa süre önce Muriqi'yi oldukça yüksek bir rakama satan sarı lacivertlilerin golcü adaylarında 1 numaralı ismin Livaja olduğu ve oyuncuyla 2 milyon euro karşılığında ön anlaşma yapıldığı kaydedildi.

Marko Livaja geçtiğimiz sezon 42 maça çıkarken 15 gol 12 asist üretmişti.

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