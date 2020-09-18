Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferde para basıyor! Son 10 yılda...

transferde para basıyor! Son 10 yılda...

'yi 17.5 milyon euro'ya Lazio'ya gönderen , son 10 yılda futbolcu transferlerinden 135.6 milyon euro kazanarak 'ı geride bıraktı. Sarı lacivertlilerin tarihi boyunca en fazla gelir elde ettiği beş futbolcunun 4'ü ise son beş sezonda takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 00:43
Fenerbahçe transferde para basıyor! Son 10 yılda...

Son olarak 'i 17.5 milyon Euro'ya Lazio'ya gönderen, Allahyar'ı ekibi Zorya Luhansk'a 1.5 milyon Euro'ya kiralayan , son 10 yılın satış gelirlerinde 'ı geride bırakmayı başardı.

13 farklı ülkeye, 31 futbolcu satan sarı-lacivertlilerin kasasına 146.3 milyon Euro girerken, 135.6 milyon Euro'da kalan Galatasaray'a 10.7 milyon Euro'luk fark attı. Kanarya, 2020-2021 sezonunda 19 milyon Euro'luk gelir elde etti. Dört büyüklerin son 10 yılda sattığı oyunculara bakıldığında kasaya giren toplam 476.1 milyon Euro'nun da yüzde 30.7'si 'ye gitti.

REKORLARI ALTÜST ETTİ

Fenerbahçe'nin tarihi boyunca en fazla gelir elde ettiği beş futbolcunun 4'ü son beş sezonda takımdan ayrıldı. 'in 21 milyon Euro ile ilk sırada olduğu listede, Vedat Muriqi 17.5 milyon Euro ile ikinci sırada yer aldı. Sow ve Elif Elmas 16 milyon Euro ile bu isimleri takip etti. Onları 12.5 milyon Euro'luk getiri ile izledi.

BİZE ULAŞIN