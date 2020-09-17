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Son dakika haberi! transferini bitirdi

Son dakika haberi: Yeni sezona galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından çalışmalarına hız verilmişti. Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde olduğu transferinde mutlu sona ulaştı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 20:50
Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe Diego Perotti transferini bitirdi

Transferin hızlı takımlarından , uzun süredir gündemde olan 'nin transferinde mutlu sona yaklaştı.

Gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Perotti'nin Fenerbahçe'ye trasnfer olduğunu duyurdu.

SÖZLEŞME 3 YILLIK

Schira paylaşımında Roma'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini Perotti ile de 3 yıllık sözleşme imzalanacağını aktardı.

Roma öncesi Avrupa'da Sevilla ve Genoa formaları da giyen Perotti, 2016'da 9 milyon Euro karşılığında Roma'ya olmuştu. Seria temsilcisi, 2021'de sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki oyuncuyu bu yaz bonservis bedeli ile elinden çıkarmak istiyordu.

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