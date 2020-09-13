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Mbwana Samatta kimdir? Samatta kaç yaşında? Mbwana Samatta Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?. - S...
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kimdir? Samatta kaç yaşında? Mbwana Samatta 'ye olacak mı?.

'deki şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmek isteyen , yaptığı takviyelerle yaz dönemine damga vururken, Lazio'ya gönderilen Vedat Muriqi'nin yerine de golcü arayışları sürüyor. Birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertiler, son olarak Tanzanyalı golcü ile temas kurdu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçeli taraftarlar arama motorlarında "Mbwana Samatta kimdir? Mbwana Samatta Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Mbwana Samatta kimdir? Mbwana Samatta kaç yaşında? Mbwana Samatta Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte tüm cevaplar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 17:15
Mbwana Samatta kimdir? Samatta kaç yaşında? Mbwana Samatta Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?.

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu doğrultuda birçok bölgeye takviye yapan , transferde hız kesmiyor. Yaz döneminde takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertli takım, gözünü forvet transferine çevirdi. Eran Zahavi, , , Nikola Kalinic ve gibi birçok isimle temas kuran Kanarya'nın gündemine gelen son isimse oldu.

ASTON VILLA'YA KİRALAMA TEKLİFİ
Fenerbahçe'nin, Tanzanyalı futbolcunun transferi için ile temas kurduğu ve oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak istediği öğrenildi. Emre Belözoğlu'nun da Samatta'nın menajeriyle görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

MBWANA SAMATTA KİMDİR?
Tam adı Mbwana Ally Samatta olan futbolcu, 23 Aralık 1992 tarihinde Tanzanya'nın Dar es Salam kentinde dünyaya geldi. ülkesinin African Lyon takımında başlayan Samatta, Simba SC ve TP Mazembe formalarını terletmesinin ardından Ocak 2016'da KRC Genk'e transfer oldu. Belçika ekibinde etkili bir performans sergileyen Tanzanyalı forvet, Ocak 2020'de 10.5 milyon Euro karşılığında Aston Villa'nın yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon 'de 14 maçta boy gösteren golcü futbolcu, 1 gol kaydetti. Tanzanya Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimlerinden olan 27 yaşındaki golcü, 51 kez terlettiği formasıyla 11 gol attı. 1.83 boyundaki futbolcu, santrforun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor. Samatta'nın güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro.