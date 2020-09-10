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10 Eylül 2020, Perşembe
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Açıklama geldi! "Zahavi ile ilgilenmiyoruz"

Açıklama geldi! "Zahavi ile ilgilenmiyoruz"

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden 'de flaş gelişmeleri yaşanıyor... Bir süredir sarı lacivertlilerin gündeminde olan Eran Zahavi'nin Bundesliga 2. Lig ekibi ile görüştüğü iddia edildi. Hannover 96 Kenan Koçak ise konuya açıklık getirdi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Önümüzdeki sezon çalışmalarına son sürat devam eden 'de flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ile adı geçen İsrailli forvet Eran Zahavi, Sport 1'in verdiği habere göre ile görüştü. ve Haberde, Zahavi'nin 48 saat içinde karar vereceği detayı da verildi.

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Hannover 96 Kenan Koçak NTV Spor'a yaptığı açıklamada Zahavi'yle ilgilenmediklerini ifade ederek, "Zahavi ile ilgilendiğimiz yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

medyası ise, 'in milyarder başkanı Mitchell Goldhaar'ın 33 yaşındaki Zahavi'yi tekrar takıma kazandırmak için harekete geçtiğini yazmıştı.

  1. 10.09.2020
  2. Güncelleme: 10.09.2020 19:43
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