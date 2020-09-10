Açıklama geldi! "Zahavi ile ilgilenmiyoruz"
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bir süredir sarı lacivertlilerin gündeminde olan Eran Zahavi'nin Bundesliga 2. Lig ekibi Hannover 96 ile görüştüğü iddia edildi. Hannover 96 teknik direktörü Kenan Koçak ise konuya açıklık getirdi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ile adı geçen İsrailli forvet Eran Zahavi, Sport 1'in verdiği habere göre Hannover 96 ile görüştü. ve Haberde, Zahavi'nin 48 saat içinde karar vereceği detayı da verildi.
YALANLAMA GELDİ!
Hannover 96 teknik direktörü Kenan Koçak NTV Spor'a yaptığı açıklamada Zahavi'yle ilgilenmediklerini ifade ederek, "Zahavi ile ilgilendiğimiz yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.
İsrail medyası ise, Maccabi Tel Aviv'in milyarder başkanı Mitchell Goldhaar'ın 33 yaşındaki Zahavi'yi tekrar takıma kazandırmak için harekete geçtiğini yazmıştı.
- 10.09.2020
- Güncelleme: 10.09.2020 19:43
- Muriqi'nin gittiği gün süper transfer! O futbolcu...
- James Rodriguez'le ilgili çarpıcı gerçek! Galatasaray'ı üzen detay
- Galatasaray'da gizli hedef ortaya çıktı! İspanya'dan yıldız orta saha geliyor
- D'Avila yine devrede! Etebo'dan sonra o ismi de önerdi
- Flaş Emre Belözoğlu gelişmesi! Fenerbahçe'de Rizespor maçı sonrası...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Açıklama geldi! "Zahavi ile ilgilenmiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.