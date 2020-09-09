Zahavi: Artık transfere odaklanabilirim
Günlerdir Fenerbahçe ile adı en çok anılan isim olan Eran Zahavi, suskunluğunu bozdu.
Günlerdir Fenerbahçe ile adı en çok anılan isim olan Eran Zahavi, suskunluğunu bozdu. İsrail'de konuşan golcü futbolcu, "Milli maçlar sona erdi. Artık transfere odaklanabilirik. Şu anda belli olan bir şey yok. Belli olunca hep birlikte göreceğiz" sözlerini sarfetti.
- 9.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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