Zahavi: Artık transfere odaklanabilirim

Günlerdir Fenerbahçe ile adı en çok anılan isim olan Eran Zahavi, suskunluğunu bozdu. İsrail'de konuşan golcü futbolcu, "Milli maçlar sona erdi. Artık transfere odaklanabilirik. Şu anda belli olan bir şey yok. Belli olunca hep birlikte göreceğiz" sözlerini sarfetti.