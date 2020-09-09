Zahavi: Artık transfere odaklanabilirim - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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Zahavi: Artık transfere odaklanabilirim

Zahavi: Artık transfere odaklanabilirim

Günlerdir Fenerbahçe ile adı en çok anılan isim olan , suskunluğunu bozdu.

Günlerdir Fenerbahçe ile adı en çok anılan isim olan , suskunluğunu bozdu. İsrail'de konuşan golcü futbolcu, "Milli maçlar sona erdi. Artık transfere odaklanabilirik. Şu anda belli olan bir şey yok. Belli olunca hep birlikte göreceğiz" sözlerini sarfetti.

  1. 9.9.2020
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