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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Deniz Türüç: Ayrılmaya niyetim yok

: Ayrılmaya niyetim yok

Deniz Türüç: Ayrılmaya niyetim yok

'den ayrılığı gündemde olan , net konuştu. Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada, "Buradan ayrılmaya niyetim yok." dedi.

Sarı-lacivertlilerin listesindeki oyuncular için ismi takasta geçen , net konuştu.

Yeni sezonda Kadrosdaki yerini almak istediğini söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, "Takımıma katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Buradan ayrılmaya niyetim yok" dedi.

  1. 2.9.2020
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