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28 Ağustos 2020, Cuma
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Kapasitesi çok yüksek

Kapasitesi çok yüksek

yazarı Willi , 'nin yeni transferi ’yı şu sözlerle özetledi: Güvenini tekrar kazanırsa coşar.

'nın Gazetesin'nin spor yazarı Willy , 'nin yeni transferi Enner için önemli değerlendirmelerde bulundu. Son olarak Meksika'nın takımında oynayan yıldız futbolcunun son dönemde kaleye şut çekmekten bile korktuğunu söyleyen Gonzalez, "Tekniği yüksek ve kapasitesi çok yüksek. Geçen yıl 8 gol attı. Aynı Valencia, 2014'te Pachuca'da 18 gol atıp West Ham'a gitmişti. Ancak Tigres'in serbest bıraktığı Valencia, 'de oynadığı dönemlerin uzağında. Şu da bir gerçek ki, bu kadar potansiyali olan bir futbolcu tekrar güvenini kazanırsa yeni forma giyeceği ligde coşar. Çünkü o iyi bir futbolcu" yorumlarını yaptı.
  1. 28.8.2020
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