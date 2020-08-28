Fenerbahçe'de Diego Perotti ısrarı! Roma ile ikinci görüşme...
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, Diego Perotti'de ısrarcı... Roma ile geçtiğimiz günlerde anlaşamayan sarı-lacivertliler, Arjantinli kanat oyuncusu için İtalyan ekibiyle bir kez daha masaya oturacak. Hedef, Roma’nın inadını kırıp transferde mutlu sona ulaşmak...
Fenerbahçe transferde limit tanımıyor. Sarı-Lacivertliler'de yeni hedef Diego Perotti... Takvim'de yer alan habere göre; Roma ile geçtiğimiz günlerde anlaşamayan Fenerbahçe İtalyan kulübü ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Kanarya 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu için teklifini güncelleyecek
FENERBAHÇE İSTEYİNCE KIYMETE BİNDİ
Roma normalde Perotti'yi 2 milyon Euro civarında bir bonservis ücretiyle bırakmak istiyordu. Ancak Fenerbahçe oyuncuyu isteyince Arjantinli kanat oyuncusu bir anda kıymete bindi. Fenerbahçe ile Roma bir kez daha masaya oturacak. Sarı-Lacivertliler makul bir fiyatla Arjantinli yıldız futbolcunun transferini sonuçlandırmayı planlıyor
YEDEKTE LIMNIOS VAR
Fener Perotti ile pürüz yaşarsa Erol Bulut'un da çok istediği Dimitrios Limnios ile görüşülecek. 22 yaşındaki PAOK'lu yıldız iki kanatta da oynuyor.
- 28.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de Diego Perotti ısrarı! Roma ile ikinci görüşme... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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