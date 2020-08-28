Fenerbahçe'de Diego Perotti ısrarı! Roma ile ikinci görüşme... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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'de Diego Perotti ısrarı! ile ikinci görüşme...

Fenerbahçe'de Diego Perotti ısrarı! Roma ile ikinci görüşme...

çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren , Diego Perotti'de ısrarcı... ile geçtiğimiz günlerde anlaşamayan sarı-lacivertliler, kanat oyuncusu için ekibiyle bir kez daha masaya oturacak. Hedef, Roma’nın inadını kırıp transferde mutlu sona ulaşmak...

transferde limit tanımıyor. Sarı-Lacivertliler'de yeni hedef Diego Perotti... Takvim'de yer alan habere göre; Roma ile geçtiğimiz günlerde anlaşamayan Fenerbahçe kulübü ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Kanarya 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu için teklifini güncelleyecek

FENERBAHÇE İSTEYİNCE KIYMETE BİNDİ
normalde Perotti'yi 2 milyon Euro civarında bir bonservis ücretiyle bırakmak istiyordu. Ancak Fenerbahçe oyuncuyu isteyince kanat oyuncusu bir anda kıymete bindi. Fenerbahçe ile Roma bir kez daha masaya oturacak. Sarı-Lacivertliler makul bir fiyatla Arjantinli yıldız futbolcunun transferini sonuçlandırmayı planlıyor

YEDEKTE LIMNIOS VAR
Fener Perotti ile pürüz yaşarsa Erol Bulut'un da çok istediği Dimitrios Limnios ile görüşülecek. 22 yaşındaki PAOK'lu yıldız iki kanatta da oynuyor.

  1. 28.08.2020
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