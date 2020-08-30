Görüşmeler başladı! Fenerbahçeli Cenk Alptekin Adanaspor'a - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
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Görüşmeler başladı! Fenerbahçeli Cenk Alptekin 'a

Görüşmeler başladı! Fenerbahçeli Cenk Alptekin Adanaspor'a

1. Lig ekiplerinden , Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç futbolcusu Cenk Alptekin'in transferi için resmi teklifini iletti ve görüşmelere başladı.

Transfer sezonunun en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürürken gelen teklifleri de değerlendirmeye alıyor.

Sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki genç yıldızı Cenk Alptekin için 1. Lig ekiplerinden devreye girdi.

Spor'un haberine göre her iki takım arasında transfer görüşmeleri başladı.

Türkiye Ligi U19 Elit A'da 24 maçta görev alan Cenk, 2 gollük bir performans sergiledi.

  1. 30.08.2020
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