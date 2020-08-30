Görüşmeler başladı! Fenerbahçeli Cenk Alptekin Adanaspor'a
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç futbolcusu Cenk Alptekin'in transferi için resmi teklifini iletti ve görüşmelere başladı.
Transfer sezonunun en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürürken gelen teklifleri de değerlendirmeye alıyor.
Sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki genç yıldızı Cenk Alptekin için TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor devreye girdi.
TRT Spor'un haberine göre her iki takım arasında transfer görüşmeleri başladı.
Türkiye Ligi U19 Elit A'da 24 maçta görev alan Cenk, 2 gollük bir performans sergiledi.
- 30.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Görüşmeler başladı! Fenerbahçeli Cenk Alptekin Adanaspor'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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