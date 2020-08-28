Fenerbahçe'ye bir golcü daha... Eran Zahavi adım adım Kadıköy'e! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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'ye bir golcü daha... adım adım 'e!

Fenerbahçe'ye bir golcü daha... Eran Zahavi adım adım Kadıköy'e!

Lazio'ya satmak üzere olduğu Vedat Muriqi'nin yerine ilk olarak Enner Valencia'yı kadrosuna dahil eden , İsrailli golcü için de temaslarını hızlandırdı. Yıldız ismin de kulübün instagram hesabını takibe alması heyecan uyandırdı.

şampiyonu , hız kesmiyor. 'a önceki gece inen Enner Valencia ile birlikte 8 nokta transfere imza atan sarı-lacivertliler, yine golcü bir isimle anlaşma aşamasına geldi. futbolunun yıldız ismi ile görüşmelerde somut adımlar atan ve büyük ölçüde el sıkışan Kanarya'nın kısa süre içinde bu transferi de açıklayacağı ileri sürüldü. 5. sezonuna girdiği Guangzhou ile sözleşmesi aralık ayında sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcuya da bonservis ödenmemesi için temasların sürdüğü öğrenildi.

ÇİN'E DAMGA VURDU
UEFA Uluslar Ligi'nde 4 ve 7 Eylül'de oynanacak maçlar için İsrail 'nın kampına katılan Zahavi'nin bu karşılaşmaların ardından İstanbul'a geleceği belirtildi. Profesyonel kariyerine ülkesinde Hapoel 'de başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla Ironi Ramat, Palermo, Maccabi Tel Aviv ve son olarak Guangzhou formaları giydi. Ligi'nde attığı gollerle son 4 sezona damga vuran tecrübeli oyuncu, özellikle geçtiğimiz yıl zirve yaptı. Zahavi, forma giydiği 28 lig maçında 29 kez fileleri havalandırdı.

İSRAİL' iN VAZGEÇİLMEZİ
İsrail Milli Takımı'nın vazgeçilmez ismi olan Zahavi, EURO 2020 Elemeleri'nde çıktığı 10 maçta 11 gol attı.

426 MAÇTA 259 GOL!
Maccabi, Hapoel, Palermo ve Guanzhou ile 426 resmi karşılaşmaya çıkan Zahavi, tam 259 gol sevinci yaşadı. İsrailli futbolcu, 58 de asist yaptı.

  1. 28.8.2020
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