Sinan Gümüş'ten Antalyaspor açıklaması!
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sinan Gümüş, basın toplantısında konuştu. Tecrübeli oyuncu, eski takımı Antalyaspor ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sinan Gümüş'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Çok mutlu ve gururluyum. Böyle bir büyük camiada, böyle bir ailenin parçası olmayı hep dört gözle bekliyordum. Podolski'nin söylediklerini ben de internetten okudum. Her oyuncunun düşünce tarzı farklıdır, saygı duyuyorum. Ben bu kararın yüzde yüz arkasında duruyorum ve doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Benim için bir tane milli takım vardır, o da Türk Milli Takımı'dır. Büyük ihtimalle haftaya bu durumu çözeceğiz. Pasaport çıkınca, yazılı onay gelince milli takım için başvurumu yapacağız. Buradan Antalyaspor'a, taraftarlarına ve Ali Şafak Öztürk başkana çok teşekkür ediyorum. Onlar da beni transfer etmek istediler ama olmadı, 5-6 sene sonra ne olacağı belli olmaz.
- 26.08.2020
- Güncelleme: 26.08.2020 14:47
- Sinan Gümüş'ten Antalyaspor açıklaması!
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