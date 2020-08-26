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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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‘Olmak istediğim yerdeyim’

‘Olmak istediğim yerdeyim’

'nin yeni transferi , "Fenerbahçe’nin teklifini duymak benim için çok hoştu. Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi" diye konuştu.

Kanarya'da dün basının karşısına çıkan isim 'tı. F.Bahçe'nin yeni transferi, "Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi" diyerek sözlerine başladı ve şöyle devam etti: "Burada olmaktan çok mutluyum. F.Bahçe'nin teklifini duymak benim için çok hoştu. 20 yaşıma kadar hem forvet hem 10 numara hem de sol kanat oynadım. Şu anda sol bekteki yerimi değişmek istemem çünkü bu pozisyonda oynamayı seviyorum. Her zaman en iyisini yapmalıyız. Ben 'nin geçmişini değil, geleceğini düşünmek için buradayım. Sosa'dan önce geldim. Ben ona, o bana yardım edecek. Hepimiz hep beraber tüm takım arkadaşlarımıza yardım edeceğiz."
  1. 26.8.2020
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