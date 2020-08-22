Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Serdar Aziz'den flaş 3-5-2 itirafı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Gökhan Gönül ve Serdar Aziz'den flaş 3-5-2 itirafı!

ve 'den flaş itirafı!

Gökhan Gönül ve Serdar Aziz'den flaş 3-5-2 itirafı!

'nin hazırlık maçı kapsamında Karagümrük ile oynadığı mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan ve , 'un takımı sahaya sürdüğü taktiğiyle ilgili itiraflarda bulundu.

Gelecek sezon adına hazırlıklarını sürdüren , 'in yeni ekiplerinden ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımda ile açıklamalarda bulunurken, 'un takımı sahaya sürdüğü taktiğine de değindi.

GÖKHAN GÖNÜL: BU SİSTEMDE FAZLA OYNANDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

3-5-2 sistemininin takımda yeni tercih edilmeye başlandığını düşünen Gökhan Gönül, "İlk yarı 3-5-2 sistemiyle oynadık. Takımdaki arkadaşlarımın çok fazla bu sistemde oynadığını düşünmüyorum. Ancak hocamız da bazı maçlarda başka sistemlerde oynamamız gerektiğini söylüyor. Çalışacağız, eksiklerimizi gidereceğiz. Fenerbahçe'nin nerede olursa olsun kazanması gerekir" dedi.

SERDAR AZİZ: İLK DEFA BU SİSTEMLE OYNADIK

İlk defa bu sistemle oynadıklarını dile getiren Serdar Aziz ise, "İlk defa 3-5-2 sistemiyle oynadık. Hafta arası antrenmanlarda çalıştık ama kolay bir sistem değil. Elimizden geleni yapıyoruz, iyi çalışıyoruz. İnşallah lige iyi başlarız, burada iyi çalışarak şampiyonluk yolunda istediğimiz oyunu oturtarak başlamış oluruz" diye konuştu.

  1. 22.08.2020
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