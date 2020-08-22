Gökhan Gönül ve Serdar Aziz'den flaş 3-5-2 itirafı!
Fenerbahçe'nin hazırlık maçı kapsamında Karagümrük ile oynadığı mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Gökhan Gönül ve Serdar Aziz, teknik direktör Erol Bulut'un takımı sahaya sürdüğü 3-5-2 taktiğiyle ilgili itiraflarda bulundu.
Gelecek sezon adına hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Topuk Yaylası'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımda Gökhan Gönül ile Serdar Aziz açıklamalarda bulunurken, teknik direktör Erol Bulut'un takımı sahaya sürdüğü 3-5-2 taktiğine de değindi.
GÖKHAN GÖNÜL: BU SİSTEMDE FAZLA OYNANDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM
3-5-2 sistemininin takımda yeni tercih edilmeye başlandığını düşünen Gökhan Gönül, "İlk yarı 3-5-2 sistemiyle oynadık. Takımdaki arkadaşlarımın çok fazla bu sistemde oynadığını düşünmüyorum. Ancak hocamız da bazı maçlarda başka sistemlerde oynamamız gerektiğini söylüyor. Çalışacağız, eksiklerimizi gidereceğiz. Fenerbahçe'nin nerede olursa olsun kazanması gerekir" dedi.
SERDAR AZİZ: İLK DEFA BU SİSTEMLE OYNADIK
İlk defa bu sistemle oynadıklarını dile getiren Serdar Aziz ise, "İlk defa 3-5-2 sistemiyle oynadık. Hafta arası antrenmanlarda çalıştık ama kolay bir sistem değil. Elimizden geleni yapıyoruz, iyi çalışıyoruz. İnşallah lige iyi başlarız, burada iyi çalışarak şampiyonluk yolunda istediğimiz oyunu oturtarak başlamış oluruz" diye konuştu.
- 22.08.2020
- Gençlerbirliği'nde sakatlanan Salih Dursun en az 6 ay yok!
- Flaş transfer iddiası... Giuliano'nun yerine Ljajic!
- Kavgaya karışan Manchester United kaptanı Harry Maguire için karar verildi!
- Beşiktaş'ta flaş Nikola Kalinic gelişmesi! Resmen duyurdu
- Tarihi transfer harekatı! Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşuyor
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gökhan Gönül ve Serdar Aziz'den flaş 3-5-2 itirafı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.