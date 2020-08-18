Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler!
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, eksik bölgelere takviye yapmak için çalışmaları sürdürüyor. Özellikle stoper ve kanatlar için alternatif isimlerin üzerinde duran Fenerbahçe, defans ve orta saha da bakıyor. Visca, Malang Sarr, Perotti ve Kalinic Fenerbahçe'nin gündemine geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler ve o isimlerle ilgili son durumlar haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin ve Novak'ı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.
ADIS JAHOVIC
Sarı-lacivertliler, Kosovalı yıldızı Vedat Muriç'in 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya satılması halinde Adis Jahovic'i kadrosuna katacak. Kanarya, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Antalyaspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki golcüyü takas yoluyla renklerine bağlayacak.
BLEND BAFTIU
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, KF Ballkani forması giyen Kosovalı orta saha oyuncusu Blend Baftiu'ya talip oldu. Fenerbahçe ve Balkani kulübü arasında son görüşmelerin yapıldığı iddia edildi.
SARR
Fenerbahçe bonservisi elinde olan Malang Sarr için resmi teklif yapmıştı. Fenerli kurmaylar Fransız stoperden menajeri aracılığıyla bir an önce cevabını vermesini istedi.
NIKOLA KALINIC
Atletico Madrid forması giyen yıldız forvet Nikola Kalinic'in adı son günlerde Beşiktaş ile anılıyordu. İspanyol basını yıldız forvete en iyi teklifi Fenerbahçe'nin yaptığını belirtti.
MAURICIO LEMOS
Fenerbahçe'nin imza aşamasına getirdiği İspanyol kulübü Las Palmas'ın Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'un önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
ALPARSLAN ÖZTÜRK
Fenerbahçe'nin gündeminde uzun süredir yer alan Göztepeli Alparslan Öztürk ile görüşmeler sürüyor. Kısa süre içerisinde transferin çözüme kavuşması bekleniyor.
MAME THIAM
Sarı-lacivertli kurmaylar, Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki golcüsü Mame Thiam'ı kadrosuna kattı.Thiam 3 yıllığına Fenerbahçe'ye imza attı.
PEROTTI
Roma ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe, transferi kısa süre içinde duyurmanın planlarını yapıyor. 4 yıldır Roma forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusunun İstanbul'a gelip imza attıktan sonra Topuk Yaylası'ndaki kampta yer alması bekleniyor.
CAICEDO
Lazio ile Vedat Muriqi görüşmesi yapan sarı-lacivertli ekibin, İtalyan takımının Ekvadorlu golcüsü Felipe Caicedo'yu sorduğu öğrenildi.
LOIC REMY
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Loic Remy için Beşiktaş da devreye girdi. Beşiktaş'ın devreye girmesi ve Fenerbahçe'nin Mame Thiam'ı transfer etmesiyle bitlikte transfer askıya alınabilir.
GENTIAN SELMANI
Yedek kaleci Harun Tekin'le yolları ayırmaya karar veren Fenerbahçe, Menemenspor'da forma giyen Gentian Selmani için teklif yapmıştı. Selmani ile anlaşan yönetim, Ege kulübünün talepleri sonrası geri adım attı. Sarı-Lacivertliler transferde şu an beklemeye geçmiş durumda.
- 18.08.2020
- Fenerbahçe'de şov zamanı! Topuk Yaylası'nda yıldız geçidi
- Erol Bulut'tan bambaşka taktik! İşte 2021 model Fenerbahçe
- Malang Sarr'dan haber var! Fenerbahçe ve transfer...
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da büyük kriz! Fatih Terim takımda istemiyor
- Fenerbahçe'nin golcü transferinde yeni gelişme! İstenen rakam...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.