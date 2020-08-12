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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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İşte 'nin hedefindeki 10 numara

İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 10 numara

Gökhan, Caner, Novak ve Mert ile kadrosunu güçlendiren Kanarya, hücuma yapacağı takviye için harekete geçti. ’un da onayını alan sarı-lacivertliler, Riyadh’da oynayan Sambacı’ya göz dikti. 5 Ekim’de sözleşmesi bitecek 30 yaşındaki oyuncuya bonservis ödemek istemeyen yönetim, tüm şartları zorluyor.

Teknik direktörlüğe 'un getirilmesinin ardından , , Novak ve Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katan , çalışmalarını sürdürüyor. Birçok bölgeye takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, bu kez hücum için düğmeye bastı. Erol Bulut'un da onayını alan sarılacivertli yönetim gözünü, ile sözleşmesi 5 Ekim'de sona erecek olan 'ya dikti. 30 yaşındaki 10 numaraya bonservis bedeli ödemek istemeyen Kanarya, bu transferde tüm şartları zorluyor.

SENELİK 2.2 MİLYON EURO
Arap ekibini harcama limitlerini etkilemeyecek küçük bir bedelle ikna etmeyi planlayan Fenerbahçe, Eduardo için de senelik tavan fiyat belirlediği 2.2 milyon euro'yu gözden çıkardı. Avrupa kariyerine Portekiz'de Estoril ile başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla Porto, Nice ve Al Hilal formaları giydi. Vazgeçilmezleri arasına girdiği Arap ekibinde 5. sezonuna giren Sambacı, 2 lig, bir de Asya Şampiyonlar Ligi zaferini yaşadı. Eduardo, ülkesi 'da da Fluminense ve Gremio gibi takımlarda oynadı.

CARLOS EDUARDO KİMDİR?
Profesyonel kariyerinde 6 farklı takımın formasını giyen Carlos Eduardo, 312 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 98 kez rakip fileleri havalandıran Sambacı, 32 de asist yaptı. 6 kez kırmızı kartla oyun dışında kalan Brezilyalı futbolcu, 31 kez de sarardı.
Al Hilal formasıyla bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 20 maça çıkan Carlos Eduardo, 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

  1. 12.8.2020
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