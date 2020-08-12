İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 10 numara
Gökhan, Caner, Novak ve Mert ile kadrosunu güçlendiren Kanarya, hücuma yapacağı takviye için harekete geçti. Teknik direktör Erol Bulut’un da onayını alan sarı-lacivertliler, Al Hilal Riyadh’da oynayan Sambacı’ya göz dikti. 5 Ekim’de sözleşmesi bitecek 30 yaşındaki oyuncuya bonservis ödemek istemeyen yönetim, tüm şartları zorluyor.
Teknik direktörlüğe Erol Bulut'un getirilmesinin ardından Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak ve Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok bölgeye takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, bu kez hücum için düğmeye bastı. Teknik direktör Erol Bulut'un da onayını alan sarılacivertli yönetim gözünü, Al Hilal ile sözleşmesi 5 Ekim'de sona erecek olan Carlos Eduardo'ya dikti. 30 yaşındaki 10 numaraya bonservis bedeli ödemek istemeyen Kanarya, bu transferde tüm şartları zorluyor.
SENELİK 2.2 MİLYON EURO
Arap ekibini harcama limitlerini etkilemeyecek küçük bir bedelle ikna etmeyi planlayan Fenerbahçe, Eduardo için de senelik tavan fiyat belirlediği 2.2 milyon euro'yu gözden çıkardı. Avrupa kariyerine Portekiz'de Estoril ile başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla Porto, Nice ve Al Hilal formaları giydi. Vazgeçilmezleri arasına girdiği Arap ekibinde 5. sezonuna giren Sambacı, 2 lig, bir de Asya Şampiyonlar Ligi zaferini yaşadı. Eduardo, ülkesi Brezilya'da da Fluminense ve Gremio gibi takımlarda oynadı.
CARLOS EDUARDO KİMDİR?
Profesyonel kariyerinde 6 farklı takımın formasını giyen Carlos Eduardo, 312 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 98 kez rakip fileleri havalandıran Sambacı, 32 de asist yaptı. 6 kez kırmızı kartla oyun dışında kalan Brezilyalı futbolcu, 31 kez de sarardı.
Al Hilal formasıyla bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 20 maça çıkan Carlos Eduardo, 12 kez rakip fileleri havalandırdı.
- 12.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 10 numara haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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