O futbolcular gözden çıkarıldı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de 5 isimle yolların ayrılması bekleniyor. Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme yenilemeyen sarı-lacivertliler, teklif gelmesi halinde Zanka, Allahyar, Alper Potuk. Miha Zajc ve Tolgay Arslan'ı kadrosundan çıkarmayı planlıyor.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de 5 isimle yolların ayrılması bekleniyor. Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme yenilemeyen sarı-lacivertliler, teklif gelmesi halinde Zanka, Allahyar, Alper Potuk. Miha Zajc ve Tolgay Arslan'ı kadrosundan çıkarmayı planlıyor. Özellikle maaş indirimini kabul etmeyen Tolgay konusunda yönetimin hızlı davranıp, bu futbolcuyla kısa sürede yollarını ayırmak istediği öğrenildi.
- 12.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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