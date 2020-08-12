O futbolcular gözden çıkarıldı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de 5 isimle yolların ayrılması bekleniyor. Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme yenilemeyen sarı-lacivertliler, teklif gelmesi halinde Zanka, Allahyar, Alper Potuk. Miha Zajc ve Tolgay Arslan'ı kadrosundan çıkarmayı planlıyor. Özellikle maaş indirimini kabul etmeyen Tolgay konusunda yönetimin hızlı davranıp, bu futbolcuyla kısa sürede yollarını ayırmak istediği öğrenildi.