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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe O futbolcular gözden çıkarıldı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık

O futbolcular gözden çıkarıldı! 'de 5 ayrılık

O futbolcular gözden çıkarıldı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık

hazırlıklarına devam eden 'de 5 isimle yolların ayrılması bekleniyor. ile sözleşme yenilemeyen sarı-lacivertliler, teklif gelmesi halinde Zanka, Allahyar, . ve 'ı kadrosundan çıkarmayı planlıyor.

hazırlıklarına devam eden 'de 5 isimle yolların ayrılması bekleniyor. ile sözleşme yenilemeyen sarı-lacivertliler, teklif gelmesi halinde Zanka, Allahyar, . ve 'ı kadrosundan çıkarmayı planlıyor. Özellikle maaş indirimini kabul etmeyen Tolgay konusunda yönetimin hızlı davranıp, bu futbolcuyla kısa sürede yollarını ayırmak istediği öğrenildi.

  1. 12.8.2020
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