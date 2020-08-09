İngilizler duyurdu! Gözler Vedat Muriqi'de
Transfer bütçesi yaratmak isteyen Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için Lazio ile pazarlıklar devam ederken İngiliz basını, Tottenham ve West Bromwich'in de Kosovalı golcü için pusuda beklediğini yazdı.
Vedat Muriqi için Lazio ile pazarlıklar devam ediyor. İngiliz basını, Tottenham ve West Bromwich'in de Kosovalı golcü için pusuda beklediğini yazdı.
Lazio'nun Fenerbahçe'ye yaptığı 18 milyon euro'luk teklifi sütunlarına taşıyan gazeteler, tarafların henüz anlaşmamasını özellikle iyi bir golcüye ihtiyacı olan Bilic'in Bromwich'i içi iyi haber olarak duyurdu.
Tottenham'a yakın kaynaklar ise Avrupa'da denenmemiş bir golcü için 18 milyon euro'nun yüksek olduğunu yazdı. Muriqi için yarın yeni gelişmeler bekleniyor. Fenerbahçe'nin hedefi en az 20 milyon euro bonservis bedeli alıp, bu para ile 2-3 yabancı oyuncu transfer etmek.
- 9.8.2020
- Fenerbahçe'den yüzyılın bombası! Dünya yıldızı ile görüşmeler başladı
- Yıldız oyuncu Galatasaray'ı açıkladı! Takımına veda etti
- Son dakika Galatasaray haberleri: Ve dünya yıldızının sözleşmesi bitiyor! Galatasaray'dan süper transfer
- Beşiktaş'a transfer müjdesi geldi! Yıldız ismi istiyorlar ve...
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den 5. transfer! Galatasaraylı eski yıldız geliyor...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İngilizler duyurdu! Gözler Vedat Muriqi'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.