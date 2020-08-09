İngilizler duyurdu! Gözler Vedat Muriqi'de - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe İngilizler duyurdu! Gözler Vedat Muriqi'de

İngilizler duyurdu! Gözler Vedat 'de

İngilizler duyurdu! Gözler Vedat Muriqi'de

Transfer bütçesi yaratmak isteyen 'de Vedat  için ile pazarlıklar devam ederken basını, ve 'in de Kosovalı golcü için pusuda beklediğini yazdı.

Vedat için ile pazarlıklar devam ediyor. basını, ve 'in de Kosovalı golcü için pusuda beklediğini yazdı.

Lazio'nun 'ye yaptığı 18 milyon euro'luk teklifi sütunlarına taşıyan gazeteler, tarafların henüz anlaşmamasını özellikle iyi bir golcüye ihtiyacı olan Bilic'in Bromwich'i içi iyi haber olarak duyurdu.

Tottenham'a yakın kaynaklar ise Avrupa'da denenmemiş bir golcü için 18 milyon euro'nun yüksek olduğunu yazdı. Muriqi için yarın yeni gelişmeler bekleniyor. Fenerbahçe'nin hedefi en az 20 milyon euro bonservis bedeli alıp, bu para ile 2-3 yabancı oyuncu transfer etmek.

  1. 9.8.2020
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