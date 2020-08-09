Anlaşma tamam! Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye
Fenerbahçe, Antalyaspor’daki performansıyla göz dolduran 26 yaşındaki kanat oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Kulübü Genoa'yla da uzlaşılınca imzalar atılacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, Sinan Gümüş'le de anlaşmaya vardı. Genoa ile de uzlaşılınca 26 yaşındaki gurbetçi oyuncuyla, 3 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi. Bonservisi Genoa'da olan Sinan, sezonun ikinci yarısını Antalyaspor'da kiralık geçirmişti. Kanatlar ve forvette görev yapabilen tecrübeli oyuncu, 5 sezon forma giydiği Galatasaray'da 3 şampiyonluk yaşadı.
STUTTGART'TA PARLADI
Futbola Almanya'da Aach-Linz Altyapısı'nda başlayan Sinan Gümüş, Stuttgart'ın 2. takımı ve U19'unda 53 maçta oynayıp 5 gol+4 asist gerçekleştirdi. 2014'te bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan futbolcu, geçtiğimiz yaz sözleşmesi bitince Genoa'ya gitti. Sezonun ilk yarısını geçirdiği İtalyan ekibinde 3 maça çıkan Gümüş, ocak ayında Fraport TAV Antalyaspor'a kiralanmış ve burada 5 gol+1 asistlik performansı ile göz doldurmuştu.
- 9.8.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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