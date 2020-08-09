Anlaşma tamam! Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, Sinan Gümüş'le de anlaşmaya vardı. Genoa ile de uzlaşılınca 26 yaşındaki gurbetçi oyuncuyla, 3 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi. Bonservisi Genoa'da olan Sinan, sezonun ikinci yarısını Antalyaspor'da kiralık geçirmişti. Kanatlar ve forvette görev yapabilen tecrübeli oyuncu, 5 sezon forma giydiği Galatasaray'da 3 şampiyonluk yaşadı.

STUTTGART'TA PARLADI

Futbola Almanya'da Aach-Linz Altyapısı'nda başlayan Sinan Gümüş, Stuttgart'ın 2. takımı ve U19'unda 53 maçta oynayıp 5 gol+4 asist gerçekleştirdi. 2014'te bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan futbolcu, geçtiğimiz yaz sözleşmesi bitince Genoa'ya gitti. Sezonun ilk yarısını geçirdiği İtalyan ekibinde 3 maça çıkan Gümüş, ocak ayında Fraport TAV Antalyaspor'a kiralanmış ve burada 5 gol+1 asistlik performansı ile göz doldurmuştu.