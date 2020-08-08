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Fenerbahçe'de asıl bomba geliyor! Dünya yıldızı ile görüşmeler başladı

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak olan kadroyu kurmak için çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de transferler üst üste geldi. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur'a imzayı attıran sarı-lacivertliler asıl bombayı patlatmak üzere. Takıma doğrudan katkı verecek bir ismi kadroya dahil etmeyi amaçlayan Fenerbahçe yönetimi dünyaca ünlü yıldız için harekete geçti.

8 Ağustos 2020 Cumartesi 20:47 Güncelleme: 08.08.2020 21:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





