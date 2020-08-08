Barış Sungur Fenerbahçe'de! 5 yıllık imza
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor. Sarı-lacivertli takım, Mert Hakan Yandaş, Gökhan, Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ın ardından 5. transferini de yaptı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, genç futbolcu Barış Sungur ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında takımda büyük bir değişim yaşayan Fenerbahçe'de transferler devam ediyor. Teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u getiren sarı-lacivertli takım son olarak Bucaspor forması giyen 18 yaşındaki futbolcu Barış Sungur'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u bonservisiyle renklerine bağlamıştır.
18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır.
Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz.
BARIŞ SUNGUR KİMDİR?
Barış Sungur, 28 Şubat 2002'de Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. 2012 yılında İzmir ekibi Yalıkavak Belediyespor'da futbola başlayan Barış, 2013'te Bucaspor altyapısına transfer edildi. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla beğeni toplayan genç futbolcu, 2019 yılında 1928 Bucaspor'un yolunu tuttu. Genç forvet; Akademi Ligi U15'te 30 maçta 15, U16'da 17 maçta 8, U17'de 33 maçta 24, U19'da ise 18 maçta 9 gol kaydetti. TFF 3. Lig'de 2 maça çıkan genç oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı.
- 08.08.2020
- Güncelleme: 08.08.2020 20:00
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