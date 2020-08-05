Mert Hakan Yandaş'dan dikkat çeken paylaşım: Limit yok
Sivasspor ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe ile anlaştığı ileri sürülen Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden yıldız futbolcu paylaşıma 'Limitless' notunu düştü. Başarılı futbolcunun bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.
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