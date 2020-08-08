Fenerbahçe'de Covid-19 testleri negatif çıktı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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'de Covid-19 testleri negatif çıktı

Fenerbahçe'de Covid-19 testleri negatif çıktı

Yeni sezon hazırlıklarına start veren 'de futbolcular, teknik heyet ve idari personellere uygulanan corona virüsü testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.

Kulübü, sezon başı yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı takımımız, teknik heyetimiz ve idari personelimize uygulanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." denildi.

  1. 08.08.2020
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