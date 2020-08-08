Fenerbahçe'de Covid-19 testleri negatif çıktı
Yeni sezon hazırlıklarına start veren Fenerbahçe'de futbolcular, teknik heyet ve idari personellere uygulanan corona virüsü testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.
Fenerbahçe Kulübü, sezon başı yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı takımımız, teknik heyetimiz ve idari personelimize uygulanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." denildi.
- 08.08.2020
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