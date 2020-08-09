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09 Ağustos 2020, Pazar
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Kokoskov’dan işbaşı

Kokoskov’dan işbaşı

, yeni başantrenörü Igor Kokoskov yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni başantrenörü Igor Kokoskov yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Önceki akşam 'a gelen Sırp çalıştırıcı dün sağlık kontrolünden geçti. Ardından teknik ekip ve oyuncularla tanışıp, ilk çalışmasını yönetti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon hareketlerinin ardından taktik ve şut organizasyonları gerçekleştirildi.

  1. 9.8.2020
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