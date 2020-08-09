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09 Ağustos 2020, Pazar
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Zanka döndü

Zanka döndü

'ın talip olduğu , 'a geldi.

'ın talip olduğu , 'a geldi. Kadroda düşünülmeyen Danimarkalı stoperin, geleceği belli olana kadar takımla çalışmalara katılacağı öğrenildi. Kopenhag, maaşında indirime gitmesi halinde Zanka'yı kadrosuna katmak istiyor. oyuncunun yönetimle yapacağı görüşme sonrası netleşecek.

  1. 9.8.2020
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