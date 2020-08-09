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09 Ağustos 2020, Pazar
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kursta

Volkan Demirel kursta

da 'nin teknik ekibinde yer alacak olan , A lisansı almak için eğitimlerini sürdürüyor.

Yeni sezonda da 'nin teknik ekibinde yer alacak olan , A lisansı almak için eğitimlerini sürdürüyor. Riva'da kursta futbolu bırakan , gibi isimler de yer alıyor. Volkan hedefinin sadece kaleci antrenörlüğü olmadığını, en üst diplomayı alarak teknik direktörlük yapmak ve bir Volkan Demirel karakteri çıkartmak istediğini açıklamıştı.

  1. 9.8.2020
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