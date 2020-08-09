Volkan Demirel kursta

Yeni sezonda da Fenerbahçe'nin teknik ekibinde yer alacak olan Volkan Demirel, UEFA A lisansı almak için eğitimlerini sürdürüyor. Riva'da kursta futbolu bırakan Selçuk Şahin, Selçuk İnan gibi isimler de yer alıyor. Volkan hedefinin sadece kaleci antrenörlüğü olmadığını, en üst diplomayı alarak teknik direktörlük yapmak ve bir Volkan Demirel karakteri çıkartmak istediğini açıklamıştı.