Kanada Alireza
Sarı-lacivertli takımın, Brighton’da mutsuz olan İran’lı sağ açık Alireza Jahanbakhsh’ı kiralamak için çalıştığı ileri sürüldü.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Ada'dan Alireza Jahanbakhsh iddiası geldi. Sarı- lacivertlilerin, Brighton'da istediği süreleri alamayan İranlı oyuncu için devreye girdiği ileri sürüldü. İki kanatta da görev yapabilen 26 yaşındaki oyuncunun Ajax ve PSV'nin de gündeminde olduğunu belirten Sqenf Foot, Fenerbahçe'nin de kiralama konusunda görüşmelerde bulunduğunu yazdı. Brighton'un ise oyuncuyu bonservisiyle satmaya sıcak baktığı vurgulandı. Brighton'ın 2018'de AZ Alkmaar'dan 19 milyon Euro'ya transfer ettiği Jahanbakhsh, bu sezon takımıyla birlikte toplamda sadece 12 maça çıkabilirken 2 gol kaydetti.
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İran Milli Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan 26 yaşındaki Alireza, 44 kez oynadığı ulusal takımında 5 kez fileleri havalandırdı. Başarılı futbolcu, parladığı Hollanda'da AZ formasıyla 111 maçta 37 gol+31 asist, NEC Nijmegen'de ise 64 maçta 19 gol+22 asist istatistikleri yakaladı.
- 1.8.2020
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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