Nijerya kasırgası!

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen Samuel Kalu için girişimlere başladı. Nijeryalı oyuncunun kulübü ve menajeriyle temasa geçen yönetimin, önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı öğrenildi. 22 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen sarı-lacivertliler, Kalu'yu hücum hattının sağ tarafında kullanmayı düşünüyor. 1997 doğumlu yetenekli oyuncu, sağ kanat ve sol kanatta görev yapabiliyor.

MİLLİ TAKIM'DA 12 MAÇTA 2 GOL

Geride kalan sezonda ligde beklediği forma şansını bulamayan Kalu, 20 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Kendisini daha fazla göstereceği bir takıma gitmek isteyen genç oyuncunun, gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığını kulübüne ilettiği bildirildi. 2018 yılında Bordeaux, Nijeryalı Kalu için Gent'e 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Nijerya Milli Takımı'nda da oynayan Kalu, ulusal takımda 12 maçta 2 gol kaydetti.

HIZLI VE ATLETİK

1.76 boyundaki Kalu, topla dripling yapmayı seven bir oyuncu. Sürati ve seri çalımları ile tanınan genç futbolcu ilk çıkışını Slovakya'nın Trencin takımında (44 maç/7 gol/8 asist) yaptı. Buradan 2017'de Gent'e transfer olan genç yıldız, 55 maçta 10 gol+16 asistlik performansıyla bir yıl sonra Bordeaux'nun yolunu tuttu. Fransız ekibinde 2 yılda 54 kez şans bulup 5 gol+6 asist üreten Samuel'in 3 yıl daha kontratı bulunuyor.