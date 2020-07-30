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30 Temmuz 2020, Perşembe
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'de karar çıktı! Gelecek sezon takımda kalıyor

Fenerbahçe'de karar çıktı! Gelecek sezon takımda kalıyor

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, gelecek sezonun kadro planlaması için kolları sıvarken, sürpriz bir karara imza attı. Süper Lig devi, 'nin 1 sezon daha takımda kalması için görüşmelere başlayacak. İşte o gelişme ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Ara transfer sezonunda 'nin Frankfurt'tan kadrosuna dahil ettiği konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Eurocalciomercato'nu haberine göre 28 yaşındaki Gineli savunmacı, Fenerbahçeli teknik heyet tarafından olumlu geri dönüş aldı ve gelecek sezon da sarı lacivertlilerde kalacak.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Frankfurt teknik heyetinde bulunan bir ismin, "Frankfurt'un gelecek planlarının bir parçası olmadığı göz önüne alındığında, Hutter'in tercihleri arasında olmayacağı kesin." sözlerine yer verildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Öte yandan Fenerbahçe'nin, oyuncunun 1 sezon daha takımlarında kalması için kısa süre içerisinde görüşmelere başlayacağı kaydedildi. Sarı lacivertli kurmaylar, Frankfurt yönetimiyle masaya oturacak.

Falette bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 1 asistle oynarken, Türkiye Kupası'nda da 4 maça çıktı.

  1. 30.07.2020
  2. Güncelleme: 30.07.2020 12:41
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