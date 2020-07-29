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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Bild'den flaş iddia! ...

Bild'den flaş iddia! Falette...

Kanarya'nın geçtigimiz sezonun devre arasında Frankfurt'tan kiraladıgı için Almanlar'dan flas bir iddia geldi. ; son haftalarda ilk 11'de sans bulan 28 yasındaki stoperin 'da kalacagını yazdı.

Kanarya'nın geçtigimiz sezonun devre arasında Frankfurt'tan kiraladıgı için Almanlar'dan flas bir iddia geldi. ; son haftalarda ilk 11'de sans bulan 28 yasındaki stoperin Istanbul'da kalacagını yazdı. F.Bahçe'nin Falette'in satın alma opsiyonunu kullanacagı ileri sürüldü.

  1. 29.7.2020
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